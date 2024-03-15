مدينة العلوم بتونس تنظم يوم 23 مارس الجاري سهرة فلكية بعنوان "تحت ضوء القميرة"

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تنظم مدينة العلوم بتونس يوم 23 مارس الجاري سهرة فلكية بعنوان "تحت ضوء القميرة" لرصد القمر وكوكب المشتري والمجموعة النجمية لتلك الليلة وذلك ابتداء من الساعة التاسعة ليلا، حسب ما أفادت به رئيسة مصلحة فضاء الكون، سارة السنوسي.



وأضافت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الجمعة، أن السهرة الفلكية تتخللها محاضرتان حول القمر من خلال دورانه حول الأرض ومراحله وكيفية تكونه واقترانه فيما تهتم المحاضرة الثانية بالاعتدال الربيعي.

وبيّنت أنه ستتم من خلال الكاشف بالليزر مشاهدة نجوم تلك الليلة على أن تتخلل السهرة الفلكية فقرات موسيقية سيستمع من خلالها الزوار إلى معزوفات من المالوف التونسي سيتابعها جمهور من نحو 500 شخص، حسب التوقعات.