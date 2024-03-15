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القبض على خمسة عناصر تكفيرية مفتش عنها

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Publié le Vendredi 15 Mars 2024 - 12:53 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تمكنت مصالح إدارة مكافحة الإرهاب مركزيا وجهويا بالقصرين وتونس ونابل وأريانة، بمشاركة الوحدات الإستعلاماتية معززة في بعض المداهمات بالتدخلات السريعة، من إلقاء القبض على خمسة عناصر تكفيرية مفتش عنها لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي.

وأفادت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الجمعة، بأن هؤلاء التكفيريين صادرة في شأنهم أحكام سجنية تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات، مؤكدة أنه بمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.


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