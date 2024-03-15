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قرمبالية : مقتل شخص في حادث اصطدام بقطار

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Photo Credits Jawhara FM
Publié le Vendredi 15 Mars 2024 - 12:28 قراءة: 0 د, 17 ث
      
تسبب حادث اصطدام قطار بمترجل (60 عاما)، جد أمس الخميس بمنطقة فندق الجديد من معتمدية قرمبالية (نابل)، في وفاته على عين المكان، وفق ما أكده المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم الجمعة في بلاغ.

وتولت فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بنابل التدخل إثر وقوع الحادث ومعاينة الجثة وتسليمهما إلى وحدات الحرس الوطني، وفق ذات المصدر.


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