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وزارتا التشغيل والسياحة تدعوان أصحاب المؤسسات السياحية إلى تحديد حاجياتها من اليد العاملة المتخصصة

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Publié le Vendredi 15 Mars 2024 - 10:48 قراءة: 0 د, 39 ث
      
دعت وزارتا التشغيل والتكوين المهني والسياحة، اليوم الجمعة، في بلاغ مشترك لهما، أصحاب المؤسسات السياحية إلى تحديد حاجياتها من الموارد البشرية بهدف العمل على الإستجابة لها بتوفيراليد العاملة المتخصصة، وذلك من خلال الولوج إلى استبيان وضع للغرض وتعبئته خلال الفترة من 15 إلى 31 مارس الجاري عبر الرابط الالكتروني التالي: https://bit.ly/3TzDjVh

ويأتي إصدار هذا البلاغ المشترك في إطار العمل على ضمان أوفر ظروف نجاح الموسم السياحي لسنة 2024 خلال فترة الذروة، حسب ما جاء في البلاغ الذي نشر على الصفحة الرسمية لوزارة التشغيل على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".
كما يندرج في إطار العمل على إدماج أصحاب الشهائد العليا وخريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني بمختلف المؤسسات السياحية بما يضمن مزيد الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة والترويج لتونس كوجهة سياحية مميزة وذات قدرة تنافسية عالية.


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