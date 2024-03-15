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مصالح الوحدة البحرية الديوانة بسوسة تنقذ 15 شخصا يحملون الجنسية التونسية بصدد محاولة الإبحار خلسة

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Publié le Vendredi 15 Mars 2024 - 09:53 قراءة: 0 د, 24 ث
      
  تمكنت دورية تابعة للفرقة البحرية للديوانة بسوسة فجر يوم الخميس من إنقاذ 15 شخصا يحملون الجنسية التونسية على  إثر انشطار القارب الذي كانوا على متنه في عرض البحر قبالة سواحل مدينة هرقلة

وكان الأشخاص المعنيون (ثمانية رجال وعدد 2 نساء وخمسة أطفال) بصدد محاولة الإبحار خلسة على متن القارب المذكور وفق بلاغ للديوانة التونسية
واضاف البلاغ ان الدورية تولت إيصالهم على متن الزورق الإداري إلى مقر الفرقة البحرية للديوانة بالميناء التجاري بسوسة وجرى التنسيق مع مصالح الحرس البحري لمواصلة بقية الإجراءات القانونية".


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