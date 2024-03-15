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زغوان: حجز كميات مختلفة من 3 منتوجات غذائية مهددة لصحة المستهلك ( المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية )

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Publié le Vendredi 15 Mars 2024 - 07:14 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تمكنت مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بولاية زغوان في إطار التصدي لكافة أصناف الغش ومراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة بالفضاءات والمحلات التجارية ،خلال اليومين الأخيرين من ضبط كميات مختلفة من 3 منتجات غذائية مهددة لصحة المستهلك بخصوص طبيعة المنتوج ومكوناته الأساسية ،ومعروضة للبيع بفضاءات تجارية كبرى بزغوان

وأفاد المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية بزغوان، جمال النيفر في تصريح لـ"وات" أن المنتوجات التي تم العثور عليها من طرف أعوان الرقابة الصحية تتضمن بيع زيت الزيتون المستخرج من ثقل الزيتون وليس من الزيتون البكر، وعصير غلال متكون من منكهات ومواد حافظة غير طبيعية ويتم بيعه بأسعار مرتفعة على أنه عصير غلال ،بالإضافة إلى مسك كمية من الأجبان الحمراء والصفراء المصنعة بمواد من أصل نباتي وليس حيواني باستعمال مادة "النشاء" والأملاح المعدنية والمنكهات الاصطناعية التي تحتوي على مواد مسرطنة
كما اكد حجز كميات البضاعة غير الصالحة وتحرير محاضر ضد أصحاب المؤسسات المصنعة وفق مقتضيات القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وأغذية الحيوانات


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