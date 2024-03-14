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أريانة: فريق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بأريانة يحجز 800 كلغ من الفلفل والطماطم

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Publié le Jeudi 14 Mars 2024 - 23:12 قراءة: 0 د, 23 ث
      
حجز فريق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بأريانة، الخميس، 800 كلغ من الفلفل والطماطم، بنقاط بيع خضر وغلال بالتفصيل بمنطقة رواد، وذلك من أجل الزيادة المشطة في أسعار الطماطم 3800 مليم / الكلغ والفلفل 4000مليم / الكلغ .
وتم ، وفق بلاغ صادر عن الوزارة اعادة توزيع الكمية بصفة فورية بإحدى المساحات التجارية بسعر 2000مليم / كلغ بالنسبة الطماطم و3000 مليم / كلغ الفلفل مسكي.
كما وقع استدعاء المخالفين لإتمام إجراءات تحرير محاضر بحث ضدهم.

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