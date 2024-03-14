الطبوبي في صفاقس: "الحق النقابي خط أحمر واتحاد الشغل متمسك بالمفاوضات الإجتماعية والحوار الإجتماعي"

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أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس أن "الحق النقابي خط أحمر والمنظمة الشغيلة متمسكة بالمفاوضات الإجتماعية، والحوار الإجتماعي وتفعيل الإتفاقيات الممضاة"، مبينا أن الهيئة الإدارية التي إنعقدت الأسبوع الفارط، إتخذت جملة من التدابير والإجراءات، من أبرزها مواصلة التحركات النضالية من أجل الدفاع عن الحق النقابي.

وأضاف الطبوبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال إشرافه في صفاقس، على إحياء الذكرى 25 لوفاة الزعيم النقابي والوطني الحبيب عاشور، إن "الوضع الإجتماعي صعب ومزر إلى أبعد الحدود، جراء غلاء الأسعار، وتدهور المقدرة الشرائية، وعدم تمتع متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالزيادة في الأجور".

وأفاد الطبوبي أن "إحياء ذكرى وفاة المناضل النقابي الوطني الحبيب عاشور يوم 14 مارس من كل سنة، دلالة قاطعة على مكانة هذا الرجل، وعرفانا لما قدمه للبلاد في معركة التحرر الوطني وأبرزها معركة 5 أوت 1947، وبالعلاقة الروحية المتواصلة والرابطة بينه وبين كل النقابيين".

