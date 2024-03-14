جندوبة: افتتاح نقطة بيع من المنتج الى المستهلك في مدينة بوسالم

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افتتح ديوان الأراضي الدولية، اليوم الخميس، نقطة بيع من المنتج الى المستهلك، ببلدية بوسالم من ولاية جندوبة، توفّرت بها جملة من المنتوجات كالخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيض بأسعار مختلفة عن أسعار العرض بالسوق البلدية.



ووفق معاينة صحفي "وات" بالجهة، فإن سعر الكلغ من لحم الضأن لم يتعدّ 37 دينارا في هذه النقطة مقابل أكثر من 45 دينار في السوق العادية، أمّا سعر ال"كلغ "من لحم العجول فكان في هذه النقطة في حدود 34,5 دينارا، وهي أسعار تعتبر لافتة واستحسنها رواد النقطة.

وفي تصريحات متطابقة، طالب عدد من المستهلكين باستمرار نقطة البيع الى اواخر شهر رمضان، داعين أيضا الى المحافظة على ذات الأسعار المعلن عنها اليوم.



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وعلى هامش اطلاعه على نقطة البيع، أكد والي جندوبة، سمير كوكة، على ضرورة تعديل السوق بما يحقّق حاجة المواطنين لعدد من المنتجات بأسعار تفاضلية ومناسبة خاصة في مثل هذا الشهر، معتبرا أن اغلب المنتجات المعروضة هي انتاج محلي وهو ما يقود حتما الى انخفاض الأسعار.