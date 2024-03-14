قفصة: الانطلاق في توزيع 1800 مساعدة عينية لفائدة العائلات المعوزة غير المنتفعة بالمنحة القارة

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بمناسبة شهر رمضان المعظّم، انطلق الفرع الجهوي للإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بقفصة في توزيع 1800 مساعدة عينية لفائدة العائلات المعوزة غير المنتفعة بالمنحة القارة في معتمديات قفصة الـ13، وفق ما ذكره، اليوم الخميس، المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بالجهة فؤاد جلول.



وأضاف جلّول، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المساعدات تتمثّل في طرود غذائية تحتوي على مواد غذائية متنوعة بقيمة 100 دينار للطرد الواحد، مشيرا إلى أنه تمّ ضبط القائمة الاسمية للعائلات التي ستنتفع بهذه المساعدات من قبل السلط الجهوية وممثلين عن الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والفرع الجهوي للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.





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من جهة أخرى، أفاد فؤاد جلول ان الفرع الجهوي للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بقفصة نظّم منذ انطلاق شهر رمضان مائدة إفطار لفائدة 100 شخص من العائلات محدودة الدخل وعابري السبيل ستتواصل الى انتهائه.

