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صفاقس: تأجيل النظر في قضية التلميذ المتضرر بالإعتداء على مستوى عينه إلى يوم 2 ماي القادم (عضو هيئة الدفاع)

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Publié le Jeudi 14 Mars 2024 - 14:10 قراءة: 0 د, 27 ث
      
قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية صفاقس 1، اليوم الخميس، تأجيل النظر في قضية إعتداء أحد التلاميذ على صديقه ب"مقص" على مستوى عينه، إلى يوم 2 ماي القادم، مع إبقاء مدير المدرسة الإبتدائية والمعلمة المتهمين في قضية الحال بحالة سراح.

وأفاد عضو فريق الدفاع عن المتهمين في قضية التلميذ المتضرر بالإعتداء على مستوى عينه، أكرم مرزوق، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن قرار التأخير جاء بناء على طلب لسان الدفاع للإطلاع على الملف ومزيد دراسته وتقديم دفوعاته النهائية، وطلب القائمين بالحق الشخصي الإذن بعرض التلميذ على الفحص الطبي.


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