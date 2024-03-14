أريانة: حجز كميات هامة من الطماطم المعلبة والفرينة المخصّصة لصناعة الخبز

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في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتصدي للاحتكار والمضاربة غير المشروعة، تمكّن الفريق الجهوي المشترك للمراقبة الاقتصادية ومصالح الحرس الوطني بالمنيهلة من ولاية أريانة من حجز 13 ألفا و874 علبة معجون الطماطم ثنائي التركيز بمخزن كائن بمنطقة المنيهاة بغاية بيعها والمضاربة بها دون توفر شروط ممارسة التجارة.



ووفق معطيات صادرة عن الإدارة الجهوية للتجارة بأريانة، فقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف من قبل مصالح الادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بأريانة وتأمين القيمة المالية للمحجوز بالخزينة العامة للبلاد التونسي.





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كما تمكّن فريق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بأريانة من حجز 55٫5 قنطارا من الفرينة المدعمة المعدة حصريا لصنع الخبز المدعم بمخبزة مصنفة "ج" كائنة ببرج الطويل من معتمدية رواد من اجل استعمالها في صنع انواع اخرى من الخبز.



وتولى الفريق تحرير محضر بحث ضد صاحب المخبزة من اجل الاخلال بتراتيب الدعم باستعمال مادة مدعمة في غير الاغراض المخصصة لها.