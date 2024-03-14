تسجيل تراجع في سعر دجاج اللحم بنسبة 8 بالمائة خلال شهر فيفري 2024

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عرفت أسعار دجاج اللحم عند الإنتاج خلال شهر فيفري 2024 منحى تنازليا ، حيث تم تسجيل تراجع في السعر بنسبة 8 بالمائة ، ما بين بداية ونهاية الشهر وفق ما نشره الخميس ، المرصد الوطني للفلاحة



وبلغ الحد الأقصى للسعر 5230 مليم/كغ في غرة فيفري 2024 ، مقابل سعر أدنى قدره 4550 مليم/كغ مسجل في 24 فيفري 2024 ، رافق ذلك، تراجع لمتوسط السعر الشهري بنسبة 17,2 بالمائة ، مقارنة بشهر فيفري 2023 /4801,4 مليم/كغ مقابل 5801,4 مليم/كغ/.





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أما مقارنة بالشهر الفارط، فقد تم تسجيل تراجع للأسعار عند الإنتاج خلال شهر فيفري 2024 مما أدى إلى انخفاض متوسط السعر بنسبة 11,1 بالمائة ، /4801,4 مليم/كغ مقابل 5401,4 مليم/كغ في جانفي 2024/، بحسب التوزيع الجغرافي، بلغ متوسط السعر عندالإنتاج في الشمال /4825,6 مليم/كغ/ أعلى بنسبة 1,7 بالمائة من السعر في الوسط وأعلى بنسبة 1 بالمائة من السعر في الجنوب.



و استقر سعر بيض الاستهلاك عند الإنتاج ، وفق المصدر نفسه ، حيث بلغ 318,9 مليم/ وحدة. رافق ذلك، تراجع متوسط السعر الشهري بنسبة 10,7 بالمائة مقارنة بشهر فيفري 2023 /318,9 مليم/وحدة مقابل 356,9 مليم/وحدة/. وبالمقارنة مع شهر جانفي 2024 /318,7 مليم/وحدة/، تم تسجيل ارتفاع لمعدل السعر بنسبة .0,1 بالمائة بحسب التوزع الجغرافي، فقد تم تسجيل أعلى متوسط سعر عند الإنتاج في الوسط /320,0 مليم/وحدة/ متجاوزا بذلك كل من الجنوب والشمال بـ 0,4 بالمائة و.0,2 بالمائة



