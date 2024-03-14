صفاقس : حجز كمية من الذهب المهرب و الإحتفاظ بشخص

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تمكنت دورية تابعة للوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بالمحرس (صفاقس) من ضبط شخص على متن سيارة أجرة وبحوزته حوالي 2.2 كغ من معدن الذهب المهرب، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن الإدارة العامّة للحرس الوطني.



وأذنت النيابة العمومية بمباشرة قضية عدلية موضوعها "تكوين عصابة مفسدين وتهريب والتعامل بين مقيم وغير مقيم ومسك

وحيازة معادن نفيسة متأتية من جنحة التهريب".



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وأفاد ذات المصدر بأنه تقرر الاحتفاظ بسائق السيارة.

