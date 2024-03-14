مصدر طبّي: تعهّد المصابين الوافدين على مركز الحروق في حادثة الغاز برادس ونقل عدد منهم إلى مستشفيات العاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3/hopitalbenarous650.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت آمال مكلين رئيسة قسم إنعاش مصابي الحروق بمركز الاصابات والحروق البليغة ببن عروس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن الفريق الطبي العامل بالمركز تجنّد للقيام بالاسعافات الأوليّة اللازمة لـ36 مصابا وفدوا صباح اليوم الخميس، على المركز إثر تضرّرهم في حادث تسرب وانفجار الغاز الذي جدّ بإحدى خطوط الإنتاج والتعبئة التابعة لاحدى الشركات البترولية المنتصبة بالمنطقة البترولية برادس.



وأضافت أن الفريق شرع في تشخيص الحالات حالة بحالة، حيث تم إيواء 8 مصابين بالاقسام المختصة بمركز الإصابات والحروق البليغة منهم 4 بقسم الإنعاش، وتحويل وإجلاء 6 مصابين إلى أقسام مماثلة بمستشفيات تونس الكبرى، حيث استقبل كل من مستشفيي الحبيب ثامر وشارل نيكول بالعاصمة مصابين اثنين، ومستشفى الرابطة مصابا واحدا، فيما تم تحويل حالة واحدة إلى مستشفى القصاب بمنوبة.

وفي توصيفها لحالات الإصابات بالحروق الواردة على المستشفى، بيّنت رئيسة قسم انعاش مصابي الحروق بالمركز أنها متفاوتة الخطورة وتشمل الوجه والأطراف، وتجري متابعتها من قبل مختصي المركز حسب درجة الخطورة حالة بحالة.



...





وبخصوص بقية المصابين الوافدين على المستشفى، تابعت الدكتورة مكلين في تصريحها لوكالة (وات) أنهم محل متابعة ومراقبة من قبل الإطارات الطبية بالمستشفى النهاري بالمركز، وتم تمكينهم من كافة الإسعافات المطلوبة، وهم محل متابعة نفسية من قبل مختصين، في انتظار التشخيص النهائي والسماح لهم بمغادرة المركز.



واسفر حريق اندلع اليوم الخميس على الساعة السادسة و20 دقيقة بمستودع الغاز التابع للشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" بالمنطقة البترولية برادس، عن اصابة 38 شخصا بحروق متفاوتة الخطورة دون تسجيل خسائر بشرية، وفق مصادر رسمية بوزارتي الداخلية والصناعة.

وقد تمت السيطرة على الحريق إثر تدخل وحدات الحماية المدنية بمعاضدة وجهود أعوان واطارات الشركة الوطنية لتوزيع البترول، وتم نقل المصابين الى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس ومنه الى مستشفيات اخرى.