مدنين: رفع 61 مخالفة اقتصادية خلال الايام الثلاثة الاولى من شهر رمضان

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رفعت فرق المراقبة الاقتصادية بولاية مدنين، خلال الايام الثلاثة الاولى من شهر رمضان المعظم، 61 مخالفة اقتصادية تعلقت اغلبها بعدم الاستظهار بالفواتير وعدم الاستظهار بالاسعار، وتمت احالتها على النيابة العمومية كاجراء معمول به في مثل هذه الحالات، وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بمدنين حمادي الزغل.



واوضح الزغل، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان 5 فرق مشتركة تضم مصالح التجارة والأمن وهيئة السلامة الصحية تعمل في حصص صباحية إلى جانب فرقة مشتركة في حصة مسائية نفذت اجمالي341 زيارة للاسواق والاسواق الاسبوعية وعلى الطرقات بمختلف معتمديات ولاية مدنين .

وأكد، من جهة أخرى، أن نسق التزود بالمنتوجات الاستهلاكية طبيعي مع توفر كل المنتوجات ومحافظتها على اسعارها باستثناء الطماطم والفلفل التي شهدت اسعارها ارتفاعا باعتبارها انتاج باكورات، مشيرا الى استعادة النسق الطبيعي للتزود بالحليب بما يفي بحاجيات الاستهلاك، حسب قوله.



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وفي مقابل ذلك، يؤكد عدد من المواطنين في تصريحات متطابقة لـ"وات" على تواصل الطوابير أمام المحلات التجارية من أجل التزود بالحليب ليظفر الحريف في الاخير بعلبة حليب واحدة.