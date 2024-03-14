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تحديد 30 افريل القادم آخر أجل لتقديم المشاركات ضمن مسابقة "الشباب الموهوب"

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Publié le Jeudi 14 Mars 2024 - 18:09 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال عن تنظيم مسابقة طالبية ثقافية "الشباب الموهوب" لكافة الطلبة المسجلين بالسنة الجامعية 2023-2024، وحدّد يوم 30 أفريل القادم آخر أجل لتقديم المشاركات في هذه المسابقة.

وبيّن ديوان الخدمات، في بلاغ له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، أن هذه المسابقة تتنزل في اطار العمل المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة "اليونسكو" وذلك ضمن مشروع "التوقي من التطرف العنيف عبر تعزيز حقوق الانسان والتربية على المواطنة الشاملة والتربية في المجال الاعلامي والمعلوماتي".

...

ولفت الى ان المسابقة تكون ضمن فرق تتكون من 2 الى 5 طلبة كحد أقصى وتتمثل في إحداث مقطع فيديو مصور أو صوتي يبرز موهبة الطالب باللغات الثلاث العربية والفرنسية والانقليزية وتتمثل الجائزة الأولى في مبلغ مالي يقدر ب5 آلاف دينار والثانية 3 آلاف دينار والثالثة ألفي دينار.

وتهدف المسابقة الى التشجيع على التعبير الفني والثقافي لقيم العدالة والمساواة والسلام والتضامن العالمي وتشريك الطلبة في قيم المواطنة والشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتفاعل مع أهداف التنمية المستديمة ودعم الفكر النقدي والفكر المتجدد والالتزام المواطني.
 


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