قبلي: تقدم انجاز عدد من مشاريع البنية التحتية ببلدية قبلي

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حققت بلدية قبلي نسب تقدم هامة في انجاز عدد من المشاريع الرامية الى دعم البنية التحتية للمدينة، وتحسين ظروف العيش، علاوة على تطوير الفضاءات والخدمات المسداة للمواطن، وفق كاتب عام البلدية حكيم حسين، الذى اشار في تصريح لصحفي "وات" الى تحقيق نسبة تقدم فاقت 90 في المائة في مشروع بناء القسط الثاني من قصر البلدية والذي سيتضمن قسما للحالة المدنية من المؤمل ان يتم افتتاحه في النصف الثاني من شهر رمضان



واضاف المصدر ذاته، ان المشاريع البلدية تتضمن ايضا مشروع اعادة بناء السوق البلدي البياز الذي فاقت نسبة تقدم اشغاله 90 في المائة، حيث تقوم المقاولات المنجزة لهذا المشروع حاليا باتمام الربط ببعض الشبكات وعملية تبييض المحلات التجارية، التي قد يتم الشروع في استغلالها في النصف الثاني من شهر رمضان.





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وفي ذات السياق، اكد حسين تواصل انجاز مشروع تجميل مداخل المدينة باعتمادات تفوق 250 الف دينار، تم خلالها التدخل بالمدخل الغربي، المعروف ب"طريق توزر"، عبر تجديد الارصفة ورفع فضلات البناء، مع تواصل مشروع تشجير المساحات وجوانب الطرقات، باستعمال اكثر من 1000 شجرة من نوع "فيكيس" و400 شجرة زيتون، وهو ما سيساعد في الحد من تداعيات الانحباس الحراري

كما تواصل البلدية النجاز تدخلاتها الرامية الى تحسين البنية التحتية والجمالية لبعض الطرقات ومنها بالاساس التدخل الذي شهده طريق الواحة عبر تركيز عدة فوانيس اضاءة من نوع "لاد" وبطابع جمالي مميز، علاوة على احداث مجسم للتمور بهذا الطرق على مستوى المفترق المؤدي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.