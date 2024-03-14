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الاحتفاظ بامرأة ورجل في ماطر وسوسة من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" (الحرس الوطني)

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Publié le Jeudi 14 Mars 2024 - 12:24 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تمكنت دورية مشتركة بين الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بماطر ومصلحة التوقي من الارهاب بإقليم بنزرت من ضبط امرأة مفتش عنها لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل " الانضمام إلى تنظيم إرهابي" ومحكوم عليها بالسجن لمدة 48 سنة، وفق ما ذكرته الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الخميس في بلاغ.

كما تمكنت دورية مشتركة بين الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بسوسة ومصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم سوسة من ضبط شخص محل تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنتين، وفق ذات المصدر.

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ووفق الادارة العامة للحرس الوطني، وقع الاحتفاظ بالموقوفين.


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