قبلي : إعداد برنامج يتضمن سلسلة من التظاهرات الثقافية في النصف الثاني من شهر رمضان

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أعدت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية برنامجا ثريا للاحتفال بشهر رمضان، وذلك بالتنسيق مع مختلف هياكل العمل الثقافي والجمعيات الناشطة في المجال.

وستنطلق البرمجة في النصف الثاني من الشهر الكريم بعدد من المؤسسات الثقافية والفضاءات الخاصة وفق ما أكده المندوب الجهوي للشؤون الثقافية نصر الدين الشابي صباح اليوم لوات.



وأوضح المصدر ذاته أن من أهم التظاهرات التي ستشهدها الجهة "مهرجان ربيع الطفل" الذي سينتظم بدار الثقافة ابن الهيثم بقبلي، وتظاهرة "قناديل المدينة" التي ستؤثثها سلسلة من المسامرات الأدبية والشعرية الى جانب العروض الموسيقية الطربية والعروض الصوفية. كما تمت برمجة عديد الحوارات الثقافية التي ستتوزع على جملة من الفضاءات الثقافية بقبلي المدينة.



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وأضاف أن البرنامج الذي أعدته المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية حاولت من خلاله تلبية مختلف الاذواق الفنية، حيث سيكون أهالي الجهة على موعد مع تظاهرة "مؤانسات ثقافية" التي تحتضنها مدينة المنصورة من معتمدية قبلي الشمالية، ويحتوي برنامجها على عدة عروض تنشيطية للأطفال والعروض الموسيقية الطربية .



وفي ذات السياق اشار نصر الدين الشابي الى تنظيم "ليالي رمضانية" بكل من مدن دوز والفوار وسوق الاحد علاوة على الانفتاح بعض المؤسسات الاخرى حيث سيتم تنظيم تظاهرات تنشيطية ثقافية بالسجن المدني ببازمة وبالمركب الجامعي وبمركز الإدماج الاجتماعي.