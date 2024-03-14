مدنين: تركيز وحدة لدعم قدرات تعامل اولياء التلاميذ ذوي اضطرابات التعلم والتعهد بالتلاميذ نفسيا ووظيفيا

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شهدت جزيرة جربة، تركيز وحدة دعم قدرات الاولياء والتعهد بابنائهم من ذوي اضطرابات التعلم، وهي تعتبر الاولى من نوعها في ولاية مدنين، لتشمل بخدماتها كامل الولاية، ويتمثل دورها في مرافقة الاولياء وتحسيسهم وتوجيههم وارشادهم وتكوينهم، والتعهد بالتلاميذ، الذين تترواح اعمارهم بين 6 و15 سنة، عبر فريق متعدد الاختصاصات، وذلك بعد تشخيص يخضع له الطفل لاقرار قبوله بالوحدة، وذلك بصفة مجانية.



واوضحت المكلفة بهذه الوحدة ورئيسة جمعية جربة لاضطرابات وصعوبات التعلم فاطمة جدي، ان هذا المشروع وضعته وزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن لتوفير الاحاطة المثلى بالاطفال ممن يعانون اضطرابات التعلم، من خلال مرافقة اوليائهم عبر تمكينهم من طرق التعامل مع ابنائهم ومعاضدة جهودهم في التعاطي معهم، مشيرة الى ان فريقا متعدد الاختصاص يتعهد بالاطفال نفسيا ووظيفيا لتوفير الاحاطة الشاملة والمتكاملة لفائدتهم.

ولفتت الى ان هذه الوحدة استقبلت اكثر من 50 تلميذا وستشع اكثر بمزيد التعريف بها، خاصة وان ظاهرة اضطرابات التعلم في تزايد، ما ادت الى انقطاع عدد مهم من الاطفال عن الدراسة، لذلك تعمل الوحدة بالتنسيق المحكم مع المؤسسات التربوية ومؤسسات الطفولة.



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يذكر ان هذه الوحدات تاتي ضمن تجربة نموذجية انطلقت بها وزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن هذه السنة في 5 ولايات وستعممها في كامل الجهات، بعد تقييمها وفق مؤشرات كمية منها مدى تقدم الطفل في حياته الدراسية، كمقياس اساسي للتقييم.