سيدي بوزيد: حجز 97 قنطارا من مادة الفارينة المدعمة بمعتمدية سيدي علي بن عون

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قام أعوان المراقبة الإقتصادية بسيدي بوزيد، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الإحتكار والمضاربة غير المشروعة ومراقبة ومتابعة مسالك توزيع المواد الأساسية المدعمة وبالتحديد مادة الفارينة المدعمة المخصصة حصريا لصنع الخبز المدعم، وبالإشتراك مع أعوان فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني، مساء امس الاربعاء، بحجز 97 قنطارا من الفارينة المدعمة حجزا فعليا لدى مخزن عشوائي بمعتمدية سيدي علي بن عون، وذلك من أجل إخفاء وإحتكار منتجات مدعمة والاتجار بها بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض، حسب بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات.

وتم وفق ذات المصدر تم تأمين الكمية المذكورة لدى صاحب مخبزة مصنفة بالجهة في انتظار إستكمال إجراءات بيعها وتأمينها قيمتها المالية بالخزينة العامة للدولة.

كما قام فريق المراقبة الاقتصادية بحجز 102 لترات من الحليب المدعم بمعتمدية سيدي علي بن عون حجزا فعليا لدى شركة مواد غذائية بالجملة من اجل الزيادة غير القانونية في الأسعار وعدم الاستظهار بفواتير الشراء عند اول طلب.