رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة البت في عديد القضايا التي لا تزال منشورة ،وتطبيق القانون على الجميع

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أكد رئيس الجمهورية ،قيس سعيّد لدى اجتماعه، اليوم الاربعاء بقصر قرطاج، بوزيرة العدل ، ليلى جفال ، ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ،وعلى ضرورة البت في عديد القضايا التي لاتزال منشورة ، قائلا انها" تتقاذفها الإجراءات ، وكلما انعقدت جلسة إلا وتم تأجيل النظر في القضية المعروضة أمام المحكمة"

وقال قيس سعيد ،وفق ماورد في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية ، ان الشعب التونسي يخوض حرب تحرير تنبني على الحرية والعدالة وفرض احترام القانون، حيث لا مجال للتسامح مع من يعتقد أنه فوق المحاسبة والقانون،قائلا انه لن يشفع لأي كان ارتكب جرما ،الانتماء لأي جهة في الداخل اوفي الخارج، كما أن الحرية في كل دول العالم لا تعني الفوضى أو الإفلات من العقاب

ودعا رئيس الجمهورية وزيرة العدل إلى إثارة التتبعات وفق مقتضيات القانون لكل من سوّلت له نفسه الارتماء في أحضان الخارج أو تُحرّكه لوبيات معروفة تُنكّل بالشعب وتريد أن تلعب دور الضحية والمظلوم





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