بن عروس: افتتاح نقطتي بيع من المنتج إلى المستهلك بكل من رادس وفوشانة

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وقال المدير الجهوي للتجارة، يسري الدامرجي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن تركيز نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك ببن عروس يهدف إلى مراعاة القدرة الشرائية للمواطن في شهر رمضان، من خلال اعتماد أسعار معقولة ومدروسة لمنتوجات بجودة عالية، وذلك من أجل تعديل الأسعار وتلبية حاجيات المستهلكين وحماية طاقتهم الشرائية.

وتتراوح الأسعار في نقطتي البيع وفق ما عاينته صحفية (وات) بين 32 دينارا للكلغ الواحد من لحم الضأن، و30 دينارا لكغ لحم العجول، و15 دينارا للتر الواحد من زيت الزيتون، و2500 مي للكغ الواحد من الطماطم، و3700 مي لكغ الفلفل، و3800 مي لكلغ التفاح، و6.5 دنانير لكلغ التمر، و14 دينار لكلغ الاسكالوب، و8 دنانير للكلغ الواحد من الدجاج.

وشهدت نقطتا البيع من المنتج الى المستهلك إقبالا هاما من المواطنين الذين أكدوا في تصريحات متطابقة لـ"وات" على توفر وتنوع المنتوجات بنقطتي البيع بفوشانة ورادس وبأسعار مقبولة ومناسبة وتختلف تقريبا عن الأسعار المتداولة في أسواق التفصيل.

وطالب عدد منهم بتركيز نقاط بيع من المنتج الى المستهلك على مدار العام كما هو الحال بالنسبة شهر رمضان، وذلك بهدف الضغط على الأسعار قدر الإمكان بالمقارنة مع بقية الأسواق الموجودة بمنطقة بن عروس.



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وللتذكير فقد تم فتح نقطتي بيع من المنتج الى المستهلك بكل من برج السدرية والمروج يوم الاحد 10 مارس الجاري.



