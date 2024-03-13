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تعزيز التعاون الاقتصادي ودفع الاستثمار محور لقاء وزيرة الاقتصاد بسفير اليابان في تونس

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Publié le Mercredi 13 Mars 2024 - 21:08 قراءة: 0 د, 45 ث
      
خصص اللقاء الذي جمع،الإربعاء، وزيرة الإقتصاد والتخطيط، فريال الورغي السبعي بسفير اليابان بتونس، أوسوجا تاكيشي، للبحث في كيفية تعزيز التعاون الإقتصادي بين تونس واليابان، خاصة على المستوى المالي والفني.

و تناول الطرفان ، وفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، برامج العمل للفترة القادمة، كما تطرقا إلى سير التعاون المالي ،خصوصا على مستوى المساهمة في تمويل بعض المشاريع في عدد من القطاعات الحيوية ، على غرار الطاقة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية والسدود، إضافة إلى دعم برامج الحماية الإجتماعية.
وشكل اللقاء فرصة للجانبين، لتناول سبل تعزيز الإستثمارات اليابانية في تونس، خاصة في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية.
...

وتم التأكيد، في هذا الصدد، على أهمية التسريع لاستكمال الإطار القانوني ذي العلاقة، من ذلك اتفاقية عدم الازدواج الضريبي واتفاقية ضمان وحماية الإستثمار بين البلدين، بما يعطي إشارة إيجابية وقوية لاوساط الأعمال والإستثمار فى كل من تونس واليابان، لارساء شراكات مثمرة والقيام باستثمارات تخدم المصلحة المشتركة، وفق ذات البلاغ.


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