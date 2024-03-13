الاتحاد المنستيري يعلن عن تركيبة الجهاز الفني بقيادة لسعد جردة الشابي

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اعلن الاتحاد المنستيري اليوم الاربعاء رسميا عن تعاقده مع المدرب لسعد جردة الشابي للاشراف على فريق اكابر كرة القدم بعد الانفصال بالتراضي مع المدرب محمد الكوكي.



وضمت التركيبة الجديدة للجهاز الفني الثنائي صالح مزالي وامين المهدوي كمدربين مساعدين الى جانب طلال بوعبان في خطة معد بدني وعصام الطرابلسي كمدرب حراس مرمى.





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وكان الاتحاد المنستيري قرر انهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدرب محمد الكوكي اثر الخسارة امام النادي الافريقي بهدف دون رد يوم السبت الماضي لحساب الجولة الثانية من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

ويحتل الاتحاد المنستيري المركز الخامس في جدول الترتيب العام برصيد 3 نقاط. وسيواجه الفريق خلال الجولة الثالثة المقررة يوم السبت القادم النادي الصفاقسي على ملعب الطيب المهيري.