الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه لقطاعات الصناعة والمناجم والطاقة في تونس

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مثّل التعاون القائم بين تونس والاتحاد الأوروبي ومدى التّقدم في تنفيذ البرامج المشتركة في قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة أبرز محاور اللقاء الذي جمع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب بسفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو اليوم الأربعاء بمقر الوزارة.



وقالت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في بلاغ ان الجانبين أكدا على متانة العلاقات التي تجمع تونس مع الاتحاد الأوروبي شريكها الإستراتيجي والتاريخي.

كما اكدا على تميزالعلاقات على جميع المستويات خاصة في المجال الصناعي على غرار الصناعات الغذائية والميكانيكية والإلكترونية والنسيج والملابس والطاقة والطاقات المتجددة والمناجم وغيرها من القطاعات الواعدة.



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كما اتفق الجانبان على مواصلة العمل وتكثيف مجالات التعاون لإستقطاب الاستثمار في تونس وإقامة مشاريع جديدة خضراء تعتمد على الطاقات النظيفة والصديقة للبيئة.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى مساندة البنك الأوروبي للإستثمار لنشاط الشركة التونسية للكهرباء والغاز فيما يتعلق بتحسين الأداء والمردودية وتعزيز الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء ودعم برامج الإنتقال الطاقي والنجاعة الطاقية بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك المميز لتونس في المجال الاقتصادي والتجاري والفني والمالي ومن ناحية الاستثمارات الخارجية المباشرة (88%).

وتبلغ عدد المؤسسات الأوروبية المنتصبة في تونس أكثر من 3300 مؤسسة توفر 400 ألف موطن شغل مباشر.

كما تجدر الإشارة إلى أن الميزان التجاري بين تونس والاتحاد الأوروبي شهد نموا إيجابيا موفى سنة 2023 بفضل تطور الصادرات الوطنية نحو بلدان الاتحاد الأوروبي.

وحضر اللقاء كل من كاتب الدولة المكلف بالإنتقال الطاقي وائل شوشان ورئيس مكتب البنك الأوروبي للاستثمار" BEI " في تونس جون لوك ريفيرو .