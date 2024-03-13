وزير التشغيل يبحث مع وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية تنفيذ برامج التعاون المشترك في مجال التشغيل والتكوين

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مثلت متابعة تنفيذ برامج التعاون المشترك في مجال التشغيل والتكوين المهني، محور لقاء جمع كل من وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب بوفد من الوكالة الفرنسية للتنمية .



وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، ان هذه الجلسة التي عقدت بمقرها تمحورت بالخصوص حول متابعة برامج التعاون المشتركة بين الوزارة والوكالة وخاصة منها مشروع الفرصة الجديدة وبرنامج دعم التكوين والادماج المهني .





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وبحث الطرفان مشروع مرافقة وتدريب الشباب وتعزيز التشغيلية الذي يهدف الى تدريب الشباب ومرافقته وادماجه في سوق الشغل .



وأكّد الوزير بالمناسبة على ضرورة الإسراع في تنفيذ مختلف مكونات هذه المشاريع والبرنامج والالتزام بآجال تنفيذها والعمل على تذليل الصعوبات التي تعيق تقدم البعض منها بالإعتماد على منهجية تشاركية تراعي المصلحة المثلى للمستفيدين ومنها مشروع "الفرصة الجديدة" الذي يستهدف الفئة العمرية المنقطعة عن الدراسة بين 18 و30 سنة بولايتي القيروان و سوسة ويعتمد منوال تسيير جديد يسمح بتشريك المجتمع المدني.



ومن جهته ثمن مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس يزيد سفير، مستوى وجودة التعاون مع الوزارة، مؤكدا إستعداد الوكالة مزيد دعم برنامج عمل الوزارة وتوجهاتها الإستراتيجية.





وضم وفد الوكالة الفرنسية للتنمية، بالخصوص كل من المديرة العامة المساعدة اود بينانت والمسؤول عن مكتب تونس بالوكالة وسيم بلحاج علي .





وبحث الطرفان مشروع مرافقة وتدريب الشباب وتعزيز التشغيلية الذي يهدف الى تدريب الشباب ومرافقته وادماجه في سوق الشغل .وأكّد الوزير بالمناسبة على ضرورة الإسراع في تنفيذ مختلف مكونات هذه المشاريع والبرنامج والالتزام بآجال تنفيذها والعمل على تذليل الصعوبات التي تعيق تقدم البعض منها بالإعتماد على منهجية تشاركية تراعي المصلحة المثلى للمستفيدين ومنها مشروع "الفرصة الجديدة" الذي يستهدف الفئة العمرية المنقطعة عن الدراسة بين 18 و30 سنة بولايتي القيروان و سوسة ويعتمد منوال تسيير جديد يسمح بتشريك المجتمع المدني.ومن جهته ثمن مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس يزيد سفير، مستوى وجودة التعاون مع الوزارة، مؤكدا إستعداد الوكالة مزيد دعم برنامج عمل الوزارة وتوجهاتها الإستراتيجية.وضم وفد الوكالة الفرنسية للتنمية، بالخصوص كل من المديرة العامة المساعدة اود بينانت والمسؤول عن مكتب تونس بالوكالة وسيم بلحاج علي .