توزر: برمجة توجيه 1600 طرد غذائي لفائدة المستحقين من الاسر المعوزة بمناسبة شهر رمضان

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/jerid1040.jpg width=100 align=left border=0>

يتضمن برنامج المساعدات العينية الموجهة للأسر المعوزة وضعيفة الدخل، الخاص باللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بولاية توزر، بمناسبة شهر رمضان، توزيع 1600 مساعدة غذائية "قفة رمضان" تبلغ قيمة القفة الواحدة حوالي 100 دينار، وفق ما ذكره المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي منجي مبروك لصحفية "وات".



ومن المنتظر أن توجه اللجنة الجهوية 300 طرد غذائي يحتوي كل طرد على 20 كلغ من المساعدات الغذائية المختلفة، زيادة على تركيز مواد الإفطار الممولة من الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في كل من توزر ونفطة، وتشمل مائدة الإفطار في مدينة توزر نحو 100 منتفع لتشمل مائدة الإفطار بمدينة نفطة 60 منتفعا.

ويقع اعداد قائمات المنتفعين بمختلف هذه المساعدات بالتنسيق بين السلط المحلية ومصالح الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، على أن تنضاف لهذه المساعدات اعانات أخرى من تبرعات ذوي البر والإحسان، وفق المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي، الذي وجه دعوته للتجار وغيرهم لدعم المجهود الوطني بمجهود جهوي من المساعدات حتى يتم تلبية جميع الطلبات في الجهة من ضعاف الدخل وفاقدي السند.