المنستير: توزيع بين 2500 و2800 أكلة يوميا في المطاعم الجامعية بالجهة خلال شهر رمضان (المديرة الجهوية للخدمات الجامعية)

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يتراوح مجموع الأكلات التي تقدم خلال رمضان إلى حدّ الآن بين 2500 أكلة و2800 أكلة يوميا في 5 مطاعم جامعية بولاية المنستير مقابل أكثر من 3500 أكلة يوميا خلال الأيام العادية، وفق ما أفادت به، المديرة الجهوية للخدمات الجامعية بالمنستير بشري الشعباني بن عمار، اليوم الأربعاء، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وسجل كلّ من مطعم الحي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير ومطعم حي الورود توزيع بين 800 و1000 أكلة يوميا خلال شهر رمضان، فيما بلغ عدد الأكلات في ولاية المهدية التي تعدّ مطعمين جامعيين 2500 أكلة خلال اليوم الأوّل من رمضان وهو عدد مرشّح للارتفاع خلال الأيام القادمة، وفق نفس المصدر.





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وأوضحت أن الاستعدادات لشهر رمضان قد انطلقت منذ شهر من خلال تزويد المطاعم الجامعية بالمواد الغذائية اللازمة مع التنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير باعتبار تغيير الأكلة حتى تكون متناسبة وشهر رمضان في محاولة تقريب الأجواء الرمضانية في الأسرة.

من جانبه، أأكد والي المنستير، المنذر بن سيك عليّ، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنّه عاين أثناء زيارة ميدانية قام بها خلال اليوم الثاني من رمضان إلى المطعمين الجامعيين حي فطومة بورقيبة والورود، ظروفا طيّبة في التزود، وسلامة المنتوج الغذائي ونوعيته وتنوعه، والنظافة، وتوزيع أكلة متوازنة للطلبة، مثمنا جهود العاملين بالمطاعم الجامعية.

كما عاين الوالي أشغال الصيانة الجارية بمخازن التبريد بمطعم الورود الذي يخصّص 20 ألف دينار سنويا للصيانة، فيما تتواصل بمطعم حي فطومة بورقيبة الذي وقع تسلمه وقتيا أشغال لرفع بعض التحفظات.

