منوبة: غلق نقطة البيع من المنتج الى المستهلك لانعدام شروط السلامة

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أعلنت الشركة الأهلية منوبة البيّة، اليوم الأربعاء، عن غلق نقطة البيع من المنتج للمستهلك، بعد انطلاقها بداية شهر رمضان (مطلع الاسبوع الجاري)، وذلك لانعدام شروط السلامة المطلوبة، وفق رئيس مجلس إدارة الشركة الاهلية فخر الدين الطرابلسي

وبين الطرابلسي لصحفية "وات" انه تم اتخاذ القرار، على خلفية سقوط خيمة، بفعل هبوب الرياح، أمس الثلاثاء، على مقدمة سيارة كانت رابضة داخل ماوى خلف النقطة، مما تسبب في تعرض بلورها الأمامي للتهشيم، فضلا عن سقوط أساس خيمة على مواطن كان بصدد التزود ببعض المواد من داخلها، لم تسجل لدية اصابات، مشيرا إلى ان سلامة الزبائن أمام عدم استجابة الخيمات التي ركزتها مختلف بلديات الجهة بالفضاء، لشروط السلامة، اقتضت الى هذا الغلق، وأوضح أن إدارة الشركة قامت بمعاينة وضعية الخيمات غير المثبتة بالأرضية الإسمنتية وشدها بطريقة غير آمنة إلى الجدران، من قبل عدل تنفيذ.



وأبدى عدد من المواطنين الذي قدموا للتزود من النقطة، عن أسفهم لغلقها، بعد ان وفرت منتوجات، تدخلت الإدارة الجهوية للتجارة منذ اليوم الاول لتعديل اسعارها، وقالوا بالمناسبة انهم كانوا ينتظرون مضاعفة المنتصبين بما يساهم في تعديل الأسعار.



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كما اعربوا عن املهم في تطوير خدماتها في السنوات القادمة، بتهيئتها لاستقبال اختصاصات بيع اللحوم والدواجن والأسماك، ونجاح تجربتها بتكاتف جهود جميع الأطراف وخاصة الاتحاد الجهوي للفلاحين والاتحادات المحلية وبقية الهياكل ذات العلاقة، وذلك على غرار تجربة ديوان الأراضي الدولية "ديوان ماركت" ببرج العامري التي أصبحت قارة طيلة السنة منذ فيفري 2022.

يذكر أن نقطة البيع من المنتج للمستهلك تم فتحها بالتعاون مع بلدية منوبة والسلط الجهوية، وقد ساهمت جميع بلديات الجهة في تأثيثها بالخيمات، وانتصب بها باعة خضر وحرفيين وباعة زيت زيتون وعسل ومستلزمات الأكلة التونسية.