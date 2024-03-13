تأهل ألكاراز وسينر لدور ربع النهائي في إنديان ويلز

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فاز الإسباني كارلوس ألكاراز على فابيان ماروتسان لينتقم لهزيمته أمام اللاعب المجري في بطولة إيطاليا المفتوحة العام الماضي بينما فاز الإيطالي يانيك سينر في المباراة 18 على التوالي ومن ثم تأهل اللاعبان لدور ربع نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس للأساتذة بعد فوز كل منهما بمجموعتين متتاليتين الليلة الماضية.

وبكل جدارة واستحقاق فاز ألكاراز على ماروتسان 6-3 و6-3 من خلال ضرباته الأمامية القوية والحفاظ على إرساله بثقة واضحة ليقترب خطوة من الاحتفاظ باللقب في صحراء كاليفورنيا.

وبضربة أمامية عبر الملعب حسم ألكاراز المصنف الثاني في البطولة المباراة ونظر إلى فريقه مؤكدا اتمام المهمة.

وفي إيطاليا المفتوحة عندما هزم ألكاراز بمجموعتين متتاليتين كان ماروتسان صاعدا من الأدوار التأهيلية في ماي الماضي لكن المصنف الثاني عالميا قدم أداء متميزا وحقق تفوقا واضحا في أجواء مشمسة في المعلب الرئيسي في إنديان ويلز.



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وبعد الفوز قال ألكاراز "بصراحة كنت متوترا قبل المباراة. لن أكذب. لأنها مواجهة مع لاعب فاز عليك من قبل بسهولة. أتذكر أنه لم يترك لي فرصة في مباراة روما. دخول مباراة اليوم كان صعبا بالنسبة لي لكني سعيد فعلا بما حققته. بدأت بصورة طيبة تماما ولعبت بطريقتي من البداية. اليوم كنت أعرف ما يتعين علي القيام به بصورة أفضل مما كنت عليه في روما."

وبهذا تتعزز ثقة ألكاراز ويتأكد تفوقه في البطولة إذ أنه لم يخسر أي مجموعة منذ هزيمته في المجموعة الأولى في مباراته الأولى بالبطولة.

وبفوزه حقق ألكاراز فوزه رقم 50 في بطولة كبرى من فئة ألف نقطة.

ويقترب ألكاراز الفائز بلقبين كبيرين من مواجهة محتملة مع سينر بطل أستراليا المفتوحة في نصف النهائي لكنه سيحتاج أولا لتجاوز عقبة الألماني ألكسندر زفيريف المصنف السادس