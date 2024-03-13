في دورة تحمل اسم الشيخ أحمد الوافي: مهرجان ترنيمات يقام من 18 مارس إلى 7 أفريل 2024 ويقدم لعشاق الفن الأصيل 10 عروض فنية

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تنظم جمعية المعهد الرشيدي الدورة التاسعة من مهرجان "ترنيمات" أو ما يعرف ب"ليالي الرشيدية في المدينة" وذلك من 18 مارس إلى 7 أفريل 2024 وهي دورة تحمل اسم "الشيخ أحمد الوافي" أحد مؤسسي الرشيدية.



والشيخ أحمد الوافي (1850-1921) هو من شيوخ الموسيقى التونسية ممن تركوا بصمة خالدة إلى اليوم في المدونة الموسيقية لبلادنا.

ويتضمن برنامج مهرجان "ترنيمات" الذي يقام سنويا كل شهر رمضان، 10 عروض فنية موسيقية يستضيفها مقر الرشيدية بالمدينة العتيقة بتونس.



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وتنطلق أولى السهرات يوم 18 مارس بعرض صوفي بعنوان "المشك" لمجموعة عبد الله قايماق، وتختتم يوم 7 أفريل بعرض "ليالي زمان" لجمعية المعهد الرشيدي بقيادة الفنان نبيل زميت.

ويكون عشاق الطرب على موعد في سهرة 19 مارس مع عرض "كيوف رمضان" بقيادة الفنان الحبيب مرزوق، وفي سهرة 23 مارس مع عرض "نسمات سورية" للمطرب عبد الله مريش.

وتقدم جمعية قدماء وأحباء المركز الوطني للموسيقى بتونس وتحديدا نادي المغنى عرضا بعنوان "حياة الروح" وذلك في سهرة 24 مارس، فيما يقدم نادي الغناء العربي يوم 29 مارس عرضا بعنوان "ديوان الطرب".

ويتابع ضيوف الرشيدية عرض للا الكافية "عود وريشة" يوم 30 مارس، وعرض "بين الأبحار" في اليوم الموالي.

وتستأنف العروض مجددا يوم 5 أفريل مع عرض "عشاق" لجمعية اللمة وجمعية الشجون، يليه عرض لطلبة المعهد الرشيدي يوم 6 أفريل، قبل أن يسدل الستار على هذه الدورة التاسعة يوم 7 أفريل بعرض "ليالي زمان" لجمعية المعهد الرشيدي.



وجدير بالذكر أن كل السهرات الفنية تنطلق على الساعة التاسعة والنصف ليلا وحددت أسعار تذاكر الدخول بـ 10 و20 و30 دينارا.

