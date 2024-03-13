حرمان جماهير بايرن من حضور مباراة الفريق خارج ملعبه في ربع نهائي رابطة الأبطال الاوروبية

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قال بايرن ميونيخ المنافس في بطولة الدرجة الأولى الألمانية لكرة القدم امس الثلاثاء إن جماهيره محرومة من حضور مباراة الفريق خارج أرضه في دور ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا بعد إلقاء ألعاب نارية على أرض الملعب خلال الفوز 3-صفر على لاتسيو الإيطالي في وقت سابق من الشهر الجاري.



وغرم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بايرن مبلغ 40 ألف يورو بعد أن قامت جماهيره بإشعال الألعاب النارية خلال الفوز 2-1 خارج ملعبه أمام كوبنهاغن الدنمركي في أكتوبر الماضي.

وكان بايرن عوقب بحرمان جماهيره من شراء التذاكر خارج ملعبه لمباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ في ديسمبر الماضي، والحادث الذي وقع في مباراة لاتسيو أدى إلى تنفيذ الحرمان.



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وقال بايرن في بيان إنه لن يستأنف ضد قرار اليويفا.



وقال يان-كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ "علينا قبول هذه العقوبة. لم يتم إطلاق الألعاب النارية فحسب، بل تم إطلاقها أيضا عمدا نحو الملعب، مما يعرض المارة للخطر بشكل مباشر. لقد كان هذا انتهاكا صريحا لشروط المراقبة، مما جعل الاستئناف بلا جدوى للأسف. حقيقة أننا سنضطر إلى اللعب خارج ملعبنا دون دعم جماهيرنا ضربة قوية. تسببت مجموعة صغيرة من الأفراد المخالفين في الإضرار بجميع أنصارنا والفريق".

وتغلب بايرن على لاتسيو 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ليتأهل إلى دور الثمانية، وستقام قرعة الدور المقبل من البطولة يوم الجمعة المقبل.

وتقام مباريات الذهاب في دور ربع النهائي خلال يومي 9 و10 أفريل المقبل، فيما تجرى مباريات الإياب في يومي 16 و17 من الشهر نفسه.