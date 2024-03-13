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التمديد في آجال إتمام إجراءات السفر لموسم الحج إلى غاية 20 مارس 2024

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Publié le Mercredi 13 Mars 2024 - 09:15 قراءة: 0 د, 25 ث
      
قررت وزارة الشؤون الدينيّة التمديد في آجال إتمام إجراءات السفر بالنسبة للمترشّحين لأداء فريضة الحجّ والمسجّلين بالقائمات النهائيّة لحجيج موسم 1445 هـ/ 2024 م الذين لم يتمكنوا من اتمامها بعد إلى غاية يوم الأربعاء 20 مارس 2024 .

وذكّرت الوزارة، في بلاغ ليلة الثلاثاء، بأن اتمام الاجراءات سيكون بمقر شركة الخدمات الوطنيّة والإقامات، الكائن "بنهج بحيرة توركانا عمارة جراد ضفاف البحيرة 1053 ص. ب 130 تونس".

...

وأكدت الوزارة أنها ستعتبر كل متخلّف عن إتمام إجراءات السفر في التاريخ المحدّد يُعتبر متخلّيا ويتمّ تعويضه آليا.


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