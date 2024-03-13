رابطة الأبطال الأوروبية: أرسنال يتفوق على بورتو بركلات الترجيح ويبلغ الدور ربع النهائي

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تأهل أرسنال الانقليزي الى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأبطال الأوروبية اثر فوزه عى نادي بوروتو البرتغالي بضربات الجزاء الترجيحية 4 - 2.

وكان أرسنال قد فاز أمس الثلاثاء على بورتو بنتيجة 1 - 0 ليتعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب بنتيجة 1 - 1 .

وجاء الهدف الوحيد لأرسنال عن طريق ليوناردو تروسارد في الدقيقة 41.





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