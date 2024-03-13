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رابطة الأبطال الأوروبية: أرسنال يتفوق على بورتو بركلات الترجيح ويبلغ الدور ربع النهائي

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Publié le Mercredi 13 Mars 2024 - 06:03 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تأهل أرسنال الانقليزي الى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأبطال الأوروبية اثر فوزه عى نادي بوروتو البرتغالي بضربات الجزاء الترجيحية 4 - 2.
وكان أرسنال قد فاز أمس الثلاثاء على بورتو بنتيجة 1 - 0 ليتعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب بنتيجة 1 - 1 .
وجاء الهدف الوحيد لأرسنال عن طريق ليوناردو تروسارد في الدقيقة 41.

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