رابطة الأبطال الأوروبية : برشلونة يتأهل لربع النهائي بفوزه على نابولي 3-1

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تأهل برشلونة الإسباني إلى الدور ربع النهائي لرابطة أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه الثمين على ضيفه نابولي الإيطالي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء امس الثلاثاء على ملعب "لويس كومبانيس" بمدينة برشلونة في إياب الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية.



وتقدم برشلونة بهدفين مبكرين في الشوط الأول عن طريق الثنائي فيرمين لوبيز وجواو كانسيلو في الدقيقتين 15 و17، ثم قلص نابولي الفارق سريعا بتسجيل هدف في الدقيقة 30 بواسطة لاعبه أمير رحماني.

وفي الدقيقة 84، نجح روبرت ليفاندوفسكي في إضافة الهدف الثالث للفريق الكتالوني، ليؤمن عبور البرسا إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى بعد غياب أربع سنوات.



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وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في مدينة نابولي الإيطالية، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، ليبلغ برشلونة الدور ربع النهائي للمسابقة الأوروبية بنتيجة 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأصبح برشلونة الفريق السادس الذي يتأهل لربع نهائي رابطة أبطال أوروبا، بعد كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنقليزي وأرسنال الانقليزي.