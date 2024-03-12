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أريانة: تواصل مائدة الإفطار بالحي الشعبي بأريانة للسنة الخامسة على التوالي

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Publié le Mardi 12 Mars 2024 - 22:28 قراءة: 0 د, 39 ث
      
انطلقت، يوم أمس الاثنين، الفاتح من شهر رمضان المبارك، مائدة الإفطار بالحي الشعبي بأريانة التي ينظمها عدد من الشباب المتطوع للسنة الخامسة على التوالي.
وتم يوم أمس توزيع 100 وجبة إفطار وسحور متكاملة لفائدة ضعاف الحال والأيتام وذوي الدخل المحدود إضافة إلى عدد من المهاجرين من مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء اللاجئين وعدد من الطلبة وعابري السبيل.
ويتم توفير مستلزمات الإفطار من تبرعات المواطنين وأهل الخير في شكل مواد غذائية ولحوم بيضاء وحمراء وخضر وغلال ليتولى فريق من المتطوعين إعداد الوجبات ولفها وتوزيعها على مرتادي المائدة.
وقد لاقت هذه المبادرة دعما كبيرا من قبل المواطنين وبعض الجمعيات الخيرية لتتواصل لمدة خمس سنوات بنسب تصاعدي ليصل عدد المنتفعين إلى ما يناهز 600 شخص يوميا.
...

وقد تطورت خدمات مائدة الإفطار لتشمل علاوة على وجبات الافطار شراء الأدوية وملابس العيد ومساعدات عينية ونقدية.


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