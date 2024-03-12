منوبة: حجز 17 طنا من التمور ورفع 51 مخالفة خلال اليومين الاولين من شهر رمضان (الإدارة الجهوية للتجارة)

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حجز فريق رقابي مشترك يضم وحدات الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بمنوبة ومركز الشرطة البلدية بالجديدة، وأعوان المراقبة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، 17 طنّا من التمور مجهولة المصدر مخزنة بوحدة تبريد بمنطقة الجديدة، وفق معطيات الإدارة الجهوية للتجارة.



وتم رفع المحاضر اللازمة في حق صاحب الوحدة الذي كان ينوي توزيعها خارج المسالك القانونية، حيث قدرت القيمة المالية للمحجوز بحوالي 200 ألف دينار، وسيتم يتم ضخه بسوق الجملة ببئر القصعة وتأمين عائداته بالخزينة العامة للدولة وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.

وتأتي العملية بعد عملية أولى ناجحة تم تنفيذها مع انطلاق شهر رمضان المعظم من قبل وحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة بإقليم تونس، وتتمثل في حجز 2.5 كغ من البطاطا بنية الاحتكار والمضاربة، وذلك إثر مداهمة مستودع عشوائي بمنطقة شباو بوادي الليل.



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وأسفر العمل الرقابي لفرق المراقبة الاقتصادية بالجهة خلال اليومين الأولين لشهر رمضان، وفق تصريح المدير الجهوي للتجارة الصادق للاّهم لصحفية "وات"، عن رفع 51 مخالفة اقتصادية، تعلّق أغلبها بالزيادة غير القانونية في الأسعار، وعدم اشهار الأسعار، وعد مسك سندات نقل، وخاصة في قطاع الخضر والغلال والمواد الغذائية بالتفصيل وبالجملة، وقطاع الدواجن والاجبان والاسماك والمخابز.