المؤشر العالمي للسلع الغذائية سجل تراجعا للشهر السابع على التوالي في ظل ارتفاع للحوم الحمراء والسكر

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انخفض المؤشر القياسي للأسعار العالمية للسلع الغذائية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" خلال فيفري 2024 للشهر السابع على التوالي في ظل ارتفاع اسعار السكر واللحوم.



وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميًا، 3ر117 نقطة خلال فيفري 2024.





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ويتضمن الرقم انخفاضا بنسبة 7ر0 بالمائة في المائة عن قيمته المسجلة خلال جانفي 2024 وبنسبة 5ر10 بالمائة عن قيمته خلال الشهر نفسه من سنة 2023.



وتراجعت الأسعار الدولية للقمح بشكل رئيسي بفعل تسارع وتيرة التصدير من روسيا كما شهدت أيضًا الأسعار الدولية للأرزّ انخفاضًا بنسبة 6ر1 بالمائة خلال فيفري 2024.



وتوقعت "الفاو" بلوغ الانتاج العالمي الإجمالي من القمح لعام 2023 إلى 2840 مليون طنّ علما وان الاستخدام العالمي للحبوب بلغ خلال الفترة 2023-2024 ما مقداره 823 2 مليون طنّ، أي بزيادة نسبتها 1 ر1 في المائة عن مستواه خلال سنة 2023 .



ويعزى السبب في ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع استخدام الذرة والقمح كعلف للحيوانات ومن المرتقب أيضًا أن ترتفع المخزونات العالمية للحبوب بفعل الحبوب الخشنة.



وتوقعت "الفاو" أن يصل المعدل العالمي لمخزونات الحبوب إلى استخدامها في نهاية السنة إلى "مستوى مريح" فيرتفع من 9ر30 30.9 في المائة إلى 1ر31 بالمائة .



وتتوقع المنظمة تحقيق التجارة العالمية بالحبوب زيادة بنسبة 3ر1 في المائة عن مستوياتها خلال العام الماضي، مدعومةً بتحسّن التوقعات بالنسبة إلى صادرات الذرة في أوكرانيا وارتفاع الطلب من الصين.



وأصدرت المنظمة أيضًا توقعاتها الأولية بالنسبة إلى الإنتاج العالمي من القمح في عام 2024 والتي تبلغ 797 مليون طنّ، أي بزيادة نسبتها 1 في المائة مقارنةً بسنة 2023.



وأدّى تراجع أسعار القمح إلى تقلّص بنسبة 6 في المائة من سنة إلى أخرى في المساحات المزروعة بالقمح الشتوي في أمريكا الشمالية حيث من المتوقع أن يرتفع الإنتاج على الرغم من ذلك نتيجة التوقعات الجيدة الخاصة بالغلال.





وسجّلت أسعار صادرات الذرة الانخفاض الأكبر في ظلّ توقعات ارتفاع كميات الحصاد في أمريكا الجنوبية، إلى جانب الأسعار التنافسية التي تعرضها أوكرانيا .



وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3ر1 مقارنةً بشهر جانفي 2024 وبقي أدنى من مستواه المسجّل في فيفري 2023 بنسبة 11 في المائة.



وسجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر، في المقابل، ارتفاعًا بنسبة 2ر3 بالمائة خلال فيفري 2024 وتعكس هذه الزيادة استمرار القلق بشأن التوقعات للموسم القادم على مستوى مواقع الانتاج



وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم بنسبة 8ر1 في المائة عن مستواه في جانفي 2024 ، حيث شهدت الأسعار الدولية للحوم الدواجن الارتفاع الأكبر وتبعتها لحوم الأبقار التي تأثرت بفعل الأمطار الغزيرة التي اضرب بعملبة نقل المواشي في أستراليا.



وسجّل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان ارتفاعًا بنسبة 1ر1 في المائة، مدفوعًا بارتفاع الطلب على واردات الزبدة من المشترين في آسيا وسجّلت كذلك أسعار الحليب المجفف والأجبان ارتفاعا طفيفا.