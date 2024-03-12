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سيدي بوزيد: العاملون بالمركب الفلاحي بالطويلة يطالبون بصرف مستحقاتهم المالية

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Publié le Mardi 12 Mars 2024 - 15:53 قراءة: 0 د, 30 ث
      
يطالب حوالي 300 من أعوان وإطارات وعمال المركب الفلاحي بالطويلة في ولاية سيدي بوزيد التابع لديوان الأراضي الدولية بصرف مستحقاتهم المالية وخاصة أجر شهر فيفري.
وجدّد عدد منهم، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الدعوة للسلط الجهوية من أجل التسريع بحلّ هذا الإشكال نظرا لظروفهم المادية المتردية سيما مع دخول شهر رمضان المعظم.
يذكر أن العاملين بالمركب قد نفّذوا منذ الأسبوع المنقضي العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر المركب قبل الدخول في اعتصام متواصل، متهمين سلطة الإشراف بتجاهل مطلبهم ومخالفة ما ورد بالقانون الأساسي الذي يخول لهم أيضا الحصول على بعض منتوجات المركب ومنها بالخصوص الزيت والخروف.


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