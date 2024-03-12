وزير الدّاخليّة يتسلم درع مجلس وزراء الدّاخليّة العرب

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تسلم وزير الدّاخليّة كمال الفقـي، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة ، درع مجلس وُزراء الدّاخليّة العرب، من قبل الأمين العام للمجلس محمد بن علي كومان

وتطرق الطرفان، خلال اللقاء، إلى عدد من القضايا والمسائل ذات الصلة بتطوير العمل الأمني العربي، الى جانب التأكيد على أهمية التعاون القائم بين وزارة الداخلية والأمانة العامة لمجلس وُزراء الدّاخليّة العرب .

وثمّن محمد بن علي كومان ، وفق بلاغ للداخلية، الجهود التي بذلتها الوزارة والإمكانيات التي سخرتها بمناسبة انعقاد الدورة 41 للمجلس بتونس يوم 26 فيفري الماضي

وأقرت أشغال هذه الدورة خطة أمنية عربية حادية عشرة وخطة إعلامية عربية تاسعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة وخطة مرحلية ثامنة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية



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كما ثمن الوزراء العرب مقترحا سعوديا لوضع خطة عربية لمواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي وبإنشاء مجلس وزاري عربي للأمن السيبراني في نطاق جامعة الدول العربية.





