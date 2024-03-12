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وزارة التجارة: فرق المراقبة الإقتصادية ترفع 555 مخالفة إقتصادية خلال اليوم الأول من شهر رمضان

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Publié le Mardi 12 Mars 2024 - 14:33 قراءة: 0 د, 18 ث
      
رفعت فرق المراقبة الإقتصادية خلال اليوم الأول من شهر رمضان، 555 مخالفة إقتصادية، بعد تنفيذ 3360 زيارة تفقد،وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

وتم حجز 2،5 طن من الخضر والغلال و 14 طن من مادة الفارينة و 1،5 طن من مادة السميد والسكر المدعم و 200 كلغ من الأرز و القهوة و 293 لتر من الحليب.


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