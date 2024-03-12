وزيرة التجهيز توصي بتسريع احالة ملفات مشاريع 2025 الى اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية

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أوصت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، الثلاثاء، المسؤولين على الادارات العامة بالوزارة الى التسريع احالة المشاريع المبرمجة لسنة 2025 ، الى اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية للنظر فيها.



وأضافت الزنزري، خلال جلسة عمل حضرها المدير العام للجسور والطرقات صلاح الزواري والمدير العام للتنسيق بين الإدارات الجهوية مراد المؤدب الحمروني والمدير العام للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات سامي خي ومدير المياه العمرانية نجيب نجيب بن شيخة ان الخطوة تهدف الى دراسة المشاريع والبث فيها قبل إحالتها للمصادقة من قبل المصالح المختصة لرئاسة الحكومة .





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وتعد هذه الخطوات ضرورية لإدراج المشاريع المقترحة من قبل الادارات العامة للوزارة صلب مشروع ميزانية مهمة التجهيز والإسكان بعنوان سنة 2025.



ويتضمن ملف المشاريع بطاقة المشاريع المضمنة لكافة المعطيات المتعلقة بدراسة الجدوى ومكونات المشروع وتحرير الحوزة وتوفر الإعتمادات ورزنامة الإنجازعلى الانجاز



واطلع المشاركون في اللقاء على قائمة المشاريع المقترحة في قطاع الجسور والطرقات والمياه العمرانية والهياكل البحرية التي سيتم عرضها على أنظار اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية.



وتشير بيانات صدرت ضمن ميزانية الدولة لسنة 2024، ان وزارة التجهيز تخطط لانفاق 7ر1 مليار دينار لتنمية مشاريع الطرقات والجسور وحماية المدن من الفيضانات وقطاع السكن الاجتماعي والتهيئة العمرانية.



ويشكل الطريق السيارة تونس - جلمة أهم حلقات الطرقات السيارة التي تعمل الحكومة وشركة تونس للطرقات السيارة ، خلال السنوات الاخيرة ، على تسريع انجازها علما وان الطريق يمتد على قرابة 186 كلم.

