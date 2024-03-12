المنتخب التونسي يفوز على نظيره الفرنسي في افتتاح الدورة الدولية الودية لكرة اليد الشاطئية

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افتتح المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية مشاركته بالدورة الدولية الودية المقامة بالمهدية بالفوز على نظيره الفرنسي بنتيجة شوطين لصفر تفاصيلها (24-18 و20-16) مساء الاثنين.

ويلاقي ابناء المدرب محمد الطبوبي اليوم الثلاثاء على الساعة الرابعة بعد الظهر المنتخب الدانماركي بطل اوروبا.



وقالت هناء قناوي، مديرة منتخبات كرة اليد الشاطئية في تصريح لـ"وات"، أن الدورة، التي تقام يومي 11 و12 مارس الجاري، تندرج في إطار الاستعداد لبطولة العالم المقررة في الصين من 18 إلى 23 جوان المقبل.



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وشددت، في هذا الصدد، على أن المنتخب التونسي، الفائز بالميدالية الذهبية خلال الالعاب الافريقية الاخيرة بالحمامات، شهد ضخا لدماء جديدة بإدماج عناصر شابة في اتجاه المحافظة على المستوى العالي الذي بلغه الفريق.

وأشارت إلى أهمية التشجيع على تطوير رياضة كرة اليد الشاطئية والتعريف بها أكثر لا سيما وأنها ستدرج في الألعاب الأولمبية لوس انجلس 2028.

يذكر ان هذه الدورة تعرف مشاركة ثلاثة منتخبات هي تونس وفرنسا والدنمارك.