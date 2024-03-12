وزارة الأسرة: ارتفاع عدد المكفولين في إطار برنامج الإيداع العائلي لكبار السن

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ارتفع عدد المكفولين في إطار برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ إلى 366 من المسنّين/ ات إلى حدود شهر فيفري الماضي، 82 بالمائة منهم نساء، مقابل 308 مكفولا سنة 2023.



وأوضحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء أن هذا العدد تجاوز مؤشر البلوغ المبرمج لسنة 2024 بـ347 مشيرة إلى أنه تمّ الترفيع في الاعتمادات المخصّصة لتنفيذ هذا البرنامج من 840 ألف دينار سنة 2023 إلى 1458 ألف دينار سنة 2024.

وتسند الوزارة منحة شهريّة للأسرة الكافلة للمسنّ المعوز تقدّر بـ 350 دينارًا قصد تشجيع الأسر على التكفّل بمسنّين يتجاوز عمرهم 60 سنة من بين فاقدي السند العائلي من قبل أسر بديلة ومساعدتها على تلبية الحاجيات الأساسيّة للمسن المكفول.



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ويهدف هذا البرنامج إلى تأمين محيط عائلي طبيعي يوفّر لكبير السنّ الراحة والطمأنينة والعيش الكريم وإبراز مكانة الأسرة ودورها في حياة كبار السنّ وتثبيتهم في محيطهم الطبيعيّ والحفاظ على توازنهم النفسيّ والعاطفيّ، إلى جانب توفير وسط عائلي لكبار السنّ الفاقدين للسند.

