الملاكمة التونسية اسلام الفرشيشي تخسر رهان التاهل الى الالعاب الاولمبية باريس 2024

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خسرت الملاكمة التونسية إسلام الفرشيشي (وزن 54 كلغ) رهان التاهل الى الالعاب الأولمبية "باريس 2024" اثر هزيمتها امام الفيتنامية فو ثي كيم بنتيجة صفر-5 امس الاثنين ضمن الدور ربع النهائي للدورة العالمية الترشيحية المقامة بمدينة بوستو ارسييزو الايطالية.





وكانت اسلام الفرشيشي بلغت الدور ربع النهائي بعد فوزها في الادوار السابقة على كل من الفنلندية جوكياهو ايما (5-صفر) والاوكرانية اناستياسيا كوفالشوك (3-2) والاكواتورية سانشيز بالاسيوس هيلين ميشيل (5-صفر).



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يذكر ان الملاكمين احمد التابعي (وزن 63.5 كلغ) وملكة بن مبروك (وزن 75 كلغ) عجزا خلال نفس هذه الدورة العالمية عن تخطي الدور الاول. وخسر احمد التابعي امام اليوناني ستيليوس كيرسانيديس بنتيجة 1-4 في حين انهزمت ملكة بن مبروك امام الكولومبية فرناندا فاسكيز بنتيجة 1-4.