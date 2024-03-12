ديوان الطيران المدني والمطارات : حركة عبور المجال الجوي التونسي تسجل ارتفاعا

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سجّلت حركة عبور المجال الجوّي التونسي خلال شهري جانفي وفيفري 2024 ارتفاعا بلغ 9270 أي بنسبة تقدّر بــ 29,6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة.





حققت المطارات التونسيّة وفق بلاغ لديوان الطيران المدني والمطارات خلال الشهرين الأولين من سنة 2024 ، تطوّرا للحركة التجاريّة للنّقل الجوّي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 ، في حين بلغ العدد الجملي للمسافرين خلال شهري جانفي وفيفري 2024 ، 444 196 1 مسافرا بنسبة نموّ تقدر بــ 11,7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.



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كما سجّل مطار تونس قرطاج الدولي عبور 386 008 1 مسافرا بنسبة تطوّر 11 بالمائة ومطار جربة جرجيس، 778 152 مسافرا بنسبة تطوّر 10,5 بالمائة ومطار صفاقس طينة ، 592 27 مسافرا بنسبة تطوّر 29,6 بالمائة ومطار توزر نفطة، 145 7 مسافرا بنسبة تطوّر بلغت 218,1 بالمائة كذلك بالنسبة لمطار طبرقة عين دراهم الذي شهد بدوره نسبة تطوّر بلغت 18 بالمائة.



وبلغ العدد الجملي لحركة الطائرات خلال شهري جانفي وفيفري 2024 ، 440 10 رحلة بنسبة نموّ تقدّر بــ 9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023 موزّعة كالآتي:

8450 رحلة بمطار تونس قرطاج الدولي بنسبة تطوّر 8,5 بالمائة و1275 رحلة بمطار جربة جرجيس بنسبة تطوّر 10,3 بالمائة و587 رحلة بمطار صفاقس طينة بنسبة تطوّر 14,9 بالمائة و100 رحلة بمطار توزر نفطة بنسبة تطوّر 100بالمائة في حين شهد مطار طبرقة عين دراهم تراجعا في عدد الرّحلات بنسبة 33,3 بالمائة. كما سجّل مطار تونس قرطاج الدولي عبور 386 008 1 مسافرا بنسبة تطوّر 11 بالمائة ومطار جربة جرجيس، 778 152 مسافرا بنسبة تطوّر 10,5 بالمائة ومطار صفاقس طينة ، 592 27 مسافرا بنسبة تطوّر 29,6 بالمائة ومطار توزر نفطة، 145 7 مسافرا بنسبة تطوّر بلغت 218,1 بالمائة كذلك بالنسبة لمطار طبرقة عين دراهم الذي شهد بدوره نسبة تطوّر بلغت 18 بالمائة.وبلغ العدد الجملي لحركة الطائرات خلال شهري جانفي وفيفري 2024 ، 440 10 رحلة بنسبة نموّ تقدّر بــ 9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023 موزّعة كالآتي:8450 رحلة بمطار تونس قرطاج الدولي بنسبة تطوّر 8,5 بالمائة و1275 رحلة بمطار جربة جرجيس بنسبة تطوّر 10,3 بالمائة و587 رحلة بمطار صفاقس طينة بنسبة تطوّر 14,9 بالمائة و100 رحلة بمطار توزر نفطة بنسبة تطوّر 100بالمائة في حين شهد مطار طبرقة عين دراهم تراجعا في عدد الرّحلات بنسبة 33,3 بالمائة.