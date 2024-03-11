صفاقس: افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمدينة صفاقس (المدير الجهوي للتجارة)

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افتتحت اليوم الإثنين، الموافق لليوم الأول من شهر رمضان، في مدينة صفاقس نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك تابعة لديوان الأراضي الدولية، توفرت فيها جلّ المواد الإستهلاكية بأسعار تفاضلية ومدروسة على غرار لحم الضأن (37 دينارا)، فضلا عن البيض، والأجبان، وزيت الزيتون، والبرتقال الطمسن، والفستق، وفق المدير الجهوي للتجارة بصفاقس، محمد جابر حريز.



ودعا حريز، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، الأطراف المتداخلة إلى مزيد إحداث مثل هذه النقاط لما تكتسيه من أهمية بالنسبة للمستهلك عبر تقريب الخدمة، والتحكم في الأسعار، مشيرا إلى أن الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري قد بادر بتهيئة نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك خلال شهر رمضان، في شارع الرائد البجاوي بصفاقس.

وأضاف حريز أن وضعية تزويد السوق مطمأنة في أول أيام رمضان، وفرق المراقبة الإقتصادية مستعدة للتدخل، وإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أية عملية إحتكار أو تلاعب بالأسعار"، مشيرا إلى أنه تم تحديد سعر أقصى للدواجن والديك الرومي، وهامش ربح للأسماك، كما تم الشروع في تزويد السوق بالزيت النباتي المدعم.



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وأشار إلى أن "شركة اللحوم ستشرع بداية من الأسبوع القادم في توريد 200 طن من اللحم العجول المبرد، وتوزيعه على القصابين بما فيها ولاية صفاقس، وذلك بسعر 36 دينار للكيلوغرام الواحد".