سوسة: انطلاق تنفيذ 5178 نشاطا دينيا بمناسبة شهر رمضان المعظّم (المدير الجهوي للشؤون الدينية)

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أفاد المدير الجهوي للشؤون الدينية بسوسة، محمد الناجي بن عمار، بأن اليوم الأول من شهر رمضان المعظم سيشهد انطلاق تنفيذ 5178 نشاط ديني بين دروس ومحاضرات ومسامرات واملاءات وأختام قرآنية ومسابقات رمضانية.



وأوضح بن عمار، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، أن هذه الأنشطة الدينية التي ستغطي جميع مساجد وجوامع الولاية بكامل معتمدياتها، ستشمل كذلك تنظيم ندوة رمضان الكبرى في دورتها الثالثة التي تنتظم تحت اشراف وزير الشؤون الدينية يوم 25 رمضان الجاري الذي سيشهد أيضا تنظيم المعرض الجهوي للموروث الديني المادي واللامادي بفضاء الجامع الكبير لمدينة سوسة أين سيتم الاحتفال كذلك باليوم الجهوي للقران الكريم.

وتتميز البرمجة الرمضانية باحتضان عدد من مساجد الولاية لفعاليات احياء مختلف المناسبات الدينية المرتبطة بالشهر الفضيل على غرار ذكرى غزوة بدر وذكرى فتح مكة وليلة القدر.



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واكد المدير الجهوي للشؤون الدينية ان شهر رمضان بولاية سوسة يتميز كذلك بتكريس المد التضامني الذي سيتجسد بالخصوص من خلال تنظيم حملات للتبرع بالدم امام بعض المساجد الكبرى عقب صلاة التراويح، وتوزيع بعض المساعدات على مستحقيها بمركز رعاية المسنين وقرية الأطفال "اس او اس" اكودة، ومركز الدفاع والادماج الاجتماعي.

كما سيتم تشريك أطفال الكتاتيب بالجهة في الحس التضامني من خلال حثّهم على المساهمة في "قفة رمضان" المتكوّنة من بعض المواد الغذائية والتي تم توزيعها في أول يوم لشهر رمضان في شكل طرود غذائية وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي.

ومن المبادرات التضامنية التي تؤمنها الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بولاية سوسة كذلك تنظيم حفل ختان بعض أطفال العائلات المعوزة خلال النصف الثاني من شهر رمضان.